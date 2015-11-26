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METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'



METALLICA исполнила 'Enter Sandman' в рамках 'A Late Show: Super Bowl Edition', специальной версии программы "The Late Show With Stephen Colbert", вышедшей в эфир седьмого февраля. http://www.metallica.com







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