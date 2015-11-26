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Metallica

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8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA
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|||| сегодня

METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'



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METALLICA исполнила 'Enter Sandman' в рамках 'A Late Show: Super Bowl Edition', специальной версии программы "The Late Show With Stephen Colbert", вышедшей в эфир седьмого февраля.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Санчез


8 фев 2021, 17:42		Нихера себе, Папаша Хэт будто 80летний старик...

kircore


8 фев 2021, 18:32		Неожиданный выбор песни.

metalslayer


8 фев 2021, 18:33		Зато голос ещё ого-го

Nepalcev


8 фев 2021, 19:19		Нормально. Пацаны ещё ребята!)

hansi_hrb


8 фев 2021, 20:29		the weekend поинтереснее будет


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