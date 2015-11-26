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Metallica

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LARS ULRICH назвал песню METALLICA, которую не хотел бы больше слышать



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В новом интервью Vulture.com Lars'a Ulrich'a попросили назвать песню METALLICA, которую он больше никогда не хочет слышать. Он ответил:

«На альбоме "...[And] Justice [For All]" есть песня под названием "Eye Of The Beholder". Где бы я ни услышал эту песню, она звучит как... Не хотелось бы сказать нечто слишком неуважительное, но она звучит очень навязчиво. Звучит так, как будто ты вставил квадратный колышек в круглое отверстие. Похоже, у нее два разных темпа. Там, по ощущениям, что-то вроде 4/4 во вступлении и в куплетах, а потом, как мне кажется, припевы больше похожи по ритму на вальс. Всё это буквально звучит так, как будто два разных мира трутся друг о друга. Для меня она звучит очень неуклюже. Я не большой поклонник этой песни.

Наверное, ложка дёгтя в бочке мёда здесь в том, что мы очень старались сделать ярким каждый момент. Так что, конечно, иногда ты садишься и говоришь: "Ась?" или "Здесь могло быть и лучше", или "Это было немного нескладно", или "Это кажется немного глупым или лёгким", или "Это кажется слишком замороченным", или что-то в этом роде. Это возвращает нас к тому, что прошлое — это прошлое, и я не трачу много времени на думы о нём. И я ничего не могу с этим поделать [смеётся], и, честно говоря, я их не слушаю. Я почти не слушаю музыку METALLICA . Частично это потому, что, можно сказать, слишком аналитичен [когда дело касается деталей]. Практически невозможно, чтобы я слушал песню METALLICA и не сказал: "Хорошо, как акустика, как микс, как звучит гитара? Вокал слишком громкий, бас — слишком гулкий". Это становится упражнением в аналитике. Когда ты слышишь свою любимую группу — как если бы я слушал RAGE AGAINST THE MACHINE или что-то в этом роде, я просто, чёрт возьми, выбрасываю это из головы. Но когда дело касается METALLICA, я такой: "Что-что?"»

Альбом "…And Justice For All" был первоначально выпущен 7 сентября 1988 года на Elektra Records.

В то время как "...And Justice For All" считается одним из классических альбомов METALLICA, он подвергается критике практически со дня его выхода в 1988 году за отсутствие на пластинке бас-гитары. Игра Jason'а Newsted'а практически погребена в миксе, и многие фанаты считают, что виноват именно Ulrich, у которого были очень специфические идеи по поводу звучания барабанов.

LARS ULRICH: The METALLICA Song I Never Want To Hear Again



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КомментарииСкрыть/показать 11 )

olly71


30 сен 2020, 17:32		Это конечно его личное мнение на которое он безусловно имеет право НО за последние 24 года ни на одном последующем альбоме они и близко не записали ничего такого выдающегося как эта * неуклюжая * песня.

hansi_hrb


30 сен 2020, 17:36		Начались старые песни о главном. Что ж, затяну и я. Лоад был шедевром, одноименный тоже. И оба эти альбома ничем не хуже Джастиса. Эх дубинушка, ухнем.

Nepalcev


30 сен 2020, 17:48		Старый брюзга. Отличная песня. ))

deathstar777


30 сен 2020, 17:52		Не слышать бы всю хрень. От Бёртонских альбомов сорвало бы башню, жил бы я в 80х лол

alec.koff


30 сен 2020, 18:18		"что-то вроде 4/4 во вступлении и в куплетах, а потом, как мне кажется, припевы больше похожи по ритму на вальс" - уровень музыканта самой успешной метал группы: "Лера-ранетка"

rassol


30 сен 2020, 18:32		Ларсик, а может просто ты материал 88-го не вытягиваешь? Да и тогда тоже с трудом.

kircore


30 сен 2020, 18:35		Куда уж этой навязчивой хери до ManUNkind. Там все колышки на месте, ни разу не слышно, что песня склёпана из нелепых кусков.

balamut75


30 сен 2020, 18:39		Да гонит он!Отличная песня!

gravitgroove


30 сен 2020, 18:47		Ох если бы не эта песнся, слушали бы люди сегодня Pantera и Fear Factory с Meshuggah. ДУмаю, он просто так набрасывает на вентилятор.

Flaming


30 сен 2020, 19:10		Кстати она и не играется совсем. Может раз-два где и проскочила, по бутлегам не спец.

wroong


30 сен 2020, 19:12		100% долбойоб. Ахуенная песня.


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