LARS ULRICH назвал песню METALLICA , которую не хотел бы больше слышать



В новом интервью Vulture.com Lars'a Ulrich'a попросили назвать песню METALLICA, которую он больше никогда не хочет слышать. Он ответил:



«На альбоме "...[And] Justice [For All]" есть песня под названием "Eye Of The Beholder". Где бы я ни услышал эту песню, она звучит как... Не хотелось бы сказать нечто слишком неуважительное, но она звучит очень навязчиво. Звучит так, как будто ты вставил квадратный колышек в круглое отверстие. Похоже, у нее два разных темпа. Там, по ощущениям, что-то вроде 4/4 во вступлении и в куплетах, а потом, как мне кажется, припевы больше похожи по ритму на вальс. Всё это буквально звучит так, как будто два разных мира трутся друг о друга. Для меня она звучит очень неуклюже. Я не большой поклонник этой песни.



Наверное, ложка дёгтя в бочке мёда здесь в том, что мы очень старались сделать ярким каждый момент. Так что, конечно, иногда ты садишься и говоришь: "Ась?" или "Здесь могло быть и лучше", или "Это было немного нескладно", или "Это кажется немного глупым или лёгким", или "Это кажется слишком замороченным", или что-то в этом роде. Это возвращает нас к тому, что прошлое — это прошлое, и я не трачу много времени на думы о нём. И я ничего не могу с этим поделать [смеётся], и, честно говоря, я их не слушаю. Я почти не слушаю музыку METALLICA . Частично это потому, что, можно сказать, слишком аналитичен [когда дело касается деталей]. Практически невозможно, чтобы я слушал песню METALLICA и не сказал: "Хорошо, как акустика, как микс, как звучит гитара? Вокал слишком громкий, бас — слишком гулкий". Это становится упражнением в аналитике. Когда ты слышишь свою любимую группу — как если бы я слушал RAGE AGAINST THE MACHINE или что-то в этом роде, я просто, чёрт возьми, выбрасываю это из головы. Но когда дело касается METALLICA, я такой: "Что-что?"»



Альбом "…And Justice For All" был первоначально выпущен 7 сентября 1988 года на Elektra Records.



В то время как "...And Justice For All" считается одним из классических альбомов METALLICA, он подвергается критике практически со дня его выхода в 1988 году за отсутствие на пластинке бас-гитары. Игра Jason'а Newsted'а практически погребена в миксе, и многие фанаты считают, что виноват именно Ulrich, у которого были очень специфические идеи по поводу звучания барабанов.







