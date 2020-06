23 июн 2020



Басист METALLICA : «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»



Басист METALLICA Robert Trujillo был гостем программы "Drinks With Johnny", в рамках которой он рассказал о том, как родились "The Doodles":



«Мы играли в Европе, но не в последнем туре, а до этого. И в сете был момент, когда мы выходили и играли какие-то старые нечасто исполняющиеся песни, и мы стали замечать, что результат совсем не тот, на который мы рассчитывали. Мы выходили, начинали, к примеру, играть "Eye of the Beholder", и люди ждали, что сейчас выйдет James и начнёт петь, но... Это всё не работало. Зрители думали, что это прелюдия, и я начал думать, что нужно сделать что-то другое.



Так что на одном из концертов в США Kirk начал играть одну из песен и застал меня врасплох. Я подумал: "Чёрт, я понимаю, к чему он ведёт", он вышел к нашей снейк-пит-яме и джемовал, а потом вышел ко мне, а я не знал партии, и пришлось импровизировать. Ко второму вечеру я уже придумал, как и что. И потом всё это разделилось, мы делали что-то импровизационное и играли что-то из забытого старого. И уже в Европе, когда мы были в Амстердаме, один из команды менеджеров пришёл к нам и сказал: "Почему бы вам не сыграть "Radar Love" GOLDEN EARNING здесь?" И мы такие: "А ведь правда!" И так я начал играть басовую партию, толпа начала подпевать, и я подумал: "О, а ведь в этом что-то есть!"



С этого момента мы и начали отбирать несколько местных групп из каждого города. Например, один из самых ярких моментов был в Праге [Чехия] — мы играли местную песню под названием "Jožin Z Bažin" [Ivan Mládek], которая была очень известна в этой стране. А потом в Барселоне мы сыграли цыганскую акустическую песню в стиле фламенко, которую исполнил артист Перет — она называется "El Muerto Vivo", и я пою по-испански, я стараюсь изо всех сил, а люди просто сошли с ума. И мы подумали: "Подождите. У нас получилось". В итоге мы и решили развивать эту тему... Мы завершили тот тур — мы закончили его; он не был идеальным, но мы завершили его. А потом, когда мы вернулись домой, мы дали несколько американских концертов, мы сделали всё это, но мы знали, что вернёмся в Европу, где это действительно сработает. Я сказал: "Я хочу копнуть поглубже". Так что я провёл кучу изысканий, я изучил каждый город, даже Эстонию, и я выяснил, какой есть классный панк, альтернатива, кантри — стиль вовсе не имел значения — и я выучил грёбаный язык, я сделал фонетическую работу с лирикой, мы взялись и сделали все аранжировки. Я говорю о том, что если там было соло на аккордеоне, Kirk играл его. Так что мы хорошо сделали домашнее задание, мы очень-очень в это всё вложились. Я поехал на Гавайи [домой к Kirk'y], чтобы поработать с ним над аранжировками. Я провёл там около пяти дней строго в работе над [песнями]. Мы даже не занимались сёрфингом, мы просто "бац" — и с головой в работу. Так что мы приложили много усилий. Я имею в виду, что мы, конечно же, немного занимались сёрфингом, но это не было приоритетом. Мы действительно тратили время на изучение песен для каждого города.



Так что я бы сказал, что во время последнего тура, когда мы выступали на этих огромных стадионах, каждое шоу было полностью распродано... И каждый вечер был великолепен, но было несколько грандиозных концертов, когда люди плакали, и это было так сильно... Типа, вы отдаёте дань уважения кому-то в Москве, кто похож на Дэвида Боуи из России, и люди такие: "О, Боже мой". Они не знают, что получат. И тут внезапно мы их удивляем, и они получают то, чего не ожидали. Джонни Холлидей в Париже, на стадионе Stade De France, где собралось 85 000 человек. Так что быть рядом и чувствовать какая энергия и эмоциональная связь с публикой на этом уровне, — это нечто особенное. Но это была очень тяжёлая работа. Я не знаю, как мы [справились с этим].



Я встречался с людьми, даже иногда говорил по телефону, и я проводил по два часа, добиваясь правильного произношения. Так что это была серьёзная работа... И иногда ты принимаешь некоторые провалы... Я помню пару шоу, когда мы только начали это делать, чувак, — это было совсем не ок... Я помню, была пара таких концертов, но один запомнился особенно... Это было в Пенсильвании. Это было похоже на колледж — там, где находится Пенн Стейт. И там это была святая корова... Я думал, что мы будем играть некий гимн Пенн Стейт, но... Мы играем, проходит десять секунд, и никто не реагирует, вообще. Блин. И я перестал играть — я буквально перестал играть. Мне было так стыдно. А Kirk продолжал. А потом, к счастью, мы вроде как перешли на METALLICA... Типа, в США мы играли что-то местное, американское, а потом всегда вроде как оправдывались, переходя на трек METALLICA, что-то типа "Dyers Eve" или что-то в этом роде. Типа: "Ладно, мы всё испортили, но у нас есть вот такое. В штатах это наше своего рода спасение».







