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METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла



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METALLICA выпустили на виниле две песни с трибьют-концерта Крису Корнеллу, состоявшегося в январе 2019 года. Релиз вышел в рамках Vinyl Club.

Lars: «Спасибо за твой музыкальный вкус, спасибо за выражения, за мысли... Спасибо за концерты, спасибо за хорошие времена, за то, что выкладывался по полной... и спасибо тебе, вместе с твоими коллегами по группе, за то, что дал нам нечто, что вдохновило нас, взбудоражило нас, что имело для нас значение, что тронуло нас, и не только дало нам веру в возможности, но и завело нас до чёртиков.

Какая честь знать тебя, делить с тобой сцену и творить воспоминания нового уровня, и в конце концов быть включёнными в программу чествования твоей жизни в Лос-Анджелесе, что дало нам возможность поделиться с миром тем, как много значили для нас твоя музыка и твоя гениальность.

Вот два наших любимых олдскульных трека SOUNDGARDEN с того особенного вечера».

Вдова Корнелла Vicky добавила: «Огромное спасибо METALLICA за любовь и признательность, которые вы проявили к Крису, и за то, что вы увековечили эту любовь, восхищение и поддержку своими выступлениями в трибьюте "I Am The Highway" на этой поистине удивительной и особенной пластинке.

Участие в трибьют-концерте так много значило для меня и моих детей и для многих фанатов по всему миру... И я знаю, как гордился бы Крис, не только потому, что вы были там как его друзья, но и потому, что он был таким громадным фанатом METALLICA.

Большое спасибо вам и спасибо Lars'y за ваши очень добрые слова о Крисе. Это правда, что "человек не умер, пока его имя всё ещё на слуху". Спасибо, что продолжаете чтить его память».

METALLICA Releases CHRIS CORNELL Tribute Performance On Vinyl











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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


26 авг 2021, 10:23		Трибьюты, каверы, винилы, переиздания...эх

Nepalcev


26 авг 2021, 10:56		"Лишь бы что?!!" -

Evil3062


26 авг 2021, 11:14		денег срубить тк альбома не будет ибо им по х...ую все уже

Kliops144


26 авг 2021, 14:04		"Некст альбома не придется ждать так долго" (с) Ларс после выхода хардвиреда

Но за песни SG плюсану.


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