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Metallica

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28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

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26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

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METALLICA вернулась в чарты



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Одноимённый альбом METALLICA был продан тиражом 37 000 эквивалентных копий и попал на девятую строчку Billboard Top 200.

METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kiskenbassker


23 сен 2021, 14:18		В Германии вообще на первое место попал.


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