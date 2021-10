сегодня



Профессиональное видео полного выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления фестиваля Louder Than Life 24 сентября, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Ride the Lightning

Harvester of Sorrow

Cyanide

The Memory Remains

One

Now That We're Dead

Moth Into Flame

No Leaf Clover

For Whom the Bell Tolls

Whiskey in the Jar

Fade to Black

Master of Puppets



Encore:



Battery

Fuel

Seek & Destroy







