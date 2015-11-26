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Metallica

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12 окт 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA

12 окт 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 окт 2021 : 		 Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются

10 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»

10 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении на сцену

7 окт 2021 : 		 MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA»

5 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от гитариста METALLICA

1 окт 2021 : 		 Выходят новые фигурки METALLICA

1 окт 2021 : 		 Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA

28 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 сен 2021 : 		 Группа METALLICA целиком исполнила Black Album

24 сен 2021 : 		 METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско

23 сен 2021 : 		 METALLICA вернулась в чарты

20 сен 2021 : 		 LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»

16 сен 2021 : 		 METALLICA и CARHARTT собрали $377,450

15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN

15 сен 2021 : 		 SLASH — об альбоме METALLICA

10 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA

9 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»
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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления фестиваля Louder Than Life 24 сентября, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Ride the Lightning
Harvester of Sorrow
Cyanide
The Memory Remains
One
Now That We're Dead
Moth Into Flame
No Leaf Clover
For Whom the Bell Tolls
Whiskey in the Jar
Fade to Black
Master of Puppets

Encore:

Battery
Fuel
Seek & Destroy




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