сегодня



Новый миллиард METALLICA



Классическая баллада METALLICA "Nothing Else Matters" преодолела отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.



Spotify: «Добро пожаловать в клуб, @Metallica Nothing Else Matters достигла отметки #billionsclub https://spotify.link/billionsclub».









Welcome to the club, @Metallica рџ–¤ Nothing Else Matters has joined the #billionsclub https://t.co/cCJhsFhx5t pic.twitter.com/NBuzSyjQsp





