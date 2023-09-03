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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 51
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 26
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 20
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 20
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Metallica

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3 сен 2023 : 		 Новый миллиард METALLICA

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2023 : 		 LARS ULRICH объяснил, почему на концертах METALLICA четыре барабанных установки

21 авг 2023 : 		 KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Клиффом

19 авг 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о документальном фильме о группе: «Открытость всегда была для нас очень важным моментом»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 авг 2023 : 		 METALLICA направила 200 000 на ликвидацию последствий пожаров на Гавайи

13 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 авг 2023 : 		 Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»

9 авг 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", ничего подобного не существовало»

7 авг 2023 : 		 METALLICA исполнила Too Far Gone?

7 авг 2023 : 		 LARS ULRICH о долголетии METALLICA

6 авг 2023 : 		 METALLICA исполнила Shadows Follow

2 авг 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

30 июл 2023 : 		 CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло!»

27 июл 2023 : 		 METALLICA продолжает обучать подростков

23 июл 2023 : 		 METALLICA готовит фильм о поклонниках

7 июл 2023 : 		 METALLICA 12 раз первая

2 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

Новый миллиард METALLICA



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Классическая баллада METALLICA "Nothing Else Matters" преодолела отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.

Spotify: «Добро пожаловать в клуб, @Metallica Nothing Else Matters достигла отметки #billionsclub https://spotify.link/billionsclub».

Welcome to the club, @Metallica рџ–¤ Nothing Else Matters has joined the #billionsclubhttps://t.co/cCJhsFhx5tpic.twitter.com/NBuzSyjQsp






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3 сен 2023
N
Nihel
Опять ратамахата на фото.

просмотров: 546

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