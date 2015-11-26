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DEE SNIDER о METALLICA : «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»



Во время нового сеанса вопросов и ответов на мичиганской радиостанции WRIF 101.1 FM фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider рассказал о своей признательности за трудолюбие METALLICA после того, как две группы ездили в туры в свои первые годы.



«Эти засранцы заслуживают каждого чёртова доллара, который они заработали, — сказал Dee. — Они не сдавались ни на дюйм, пока не записали "Alternica". И это отличный альбом, но они сдались. Но до того момента они боролись.



Вот реальная история. Мы в туре с METALLICA, мы в Голландии, и я стою у края сцены и смотрю, как они играют свой сет. Я поворачиваюсь к своему басисту и говорю: "У этих ребят сильная воля, но они никуда не пробьются".



Как я уже сказал, я очень честен. Я сказал это чертовски громко. Какой придурок! Я не хотел выступать против них. Я просто хотел сказать: «Они такие тяжёлые». Но они заставили людей просто признать, насколько они тяжелы, и это здорово в отношении METALLICA».



Snider также выступил в защиту барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a из-за печально известного судебного процесса в 2000 году против Napster. METALLICA подали в суд на сервис обмена музыкальными файлами, утверждая, что она незаконно позволяла пользователям загружать треки без выплаты гонораров группе.



Вспоминая дни до того, как нелегальное скачивание получило широкое распространение, Dee сказал: «Это похоже на то, что вы идёте во фруктовую лавку и думаете о покупке клубники или винограда. Большинство фруктовых лавок, в которых я был, скажут: "Попробуйте", и они позволят вам попробовать клубнику, и они позволят вам попробовать виноград. А вы говорите: "Знаете что? Они ещё не созрели", и уходите. Или вы говорите: "Вау! Мне они действительно нравятся". В этот момент вы не крадёте виноград или клубнику — вы платите за клубнику. Так что для меня скачивание семплов было приемлемо. Всё это берёт истоки в 1950-х годах, когда люди ходили в музыкальные магазины, и там можно было включить альбом и послушать его в наушниках. Поэтому, когда вы слушаете, вы говорите: «Мне это нравится», и вы покупаете его, или: «Это отстой», и вы не покупаете это, это круто».



Затем Dee заявил, что «люди демонизировали METALLICA» за то, что группа преследовала Napster и предъявляла иск неназванным пользователям программы MP3-трейдинга вместе с тремя университетами, заявляя о нарушении авторских прав.



«Я думаю, что [Lars] неправильно объяснил [позицию METALLICA], — сказал Снайдер. — Но в итоге его распяли».















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