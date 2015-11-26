Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 36
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 28
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 22
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

6 фев 2019 : 		 NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield

5 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 фев 2019 : 		 Акустика от METALLICA

4 фев 2019 : 		 "Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях

1 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

27 янв 2019 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста METALLICA

26 янв 2019 : 		 Более 600 концертов METALLICA онлайн

25 янв 2019 : 		 METALLICA исполняет песню SOUNDGARDEN

24 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

24 янв 2019 : 		 Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black Album" METALLICA

23 янв 2019 : 		 METALLICA исполняет песню JUDAS PRIEST с вокалом Lars'a

22 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

19 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 янв 2019 : 		 Фрагмент акустического релиза METALLICA

16 янв 2019 : 		 Рассказ о пиве METALLICA

16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли
Показать далее
| - |
|||| сегодня

DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»



*
zoom
*
* *
Во время нового сеанса вопросов и ответов на мичиганской радиостанции WRIF 101.1 FM фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider рассказал о своей признательности за трудолюбие METALLICA после того, как две группы ездили в туры в свои первые годы.

«Эти засранцы заслуживают каждого чёртова доллара, который они заработали, — сказал Dee. — Они не сдавались ни на дюйм, пока не записали "Alternica". И это отличный альбом, но они сдались. Но до того момента они боролись.

Вот реальная история. Мы в туре с METALLICA, мы в Голландии, и я стою у края сцены и смотрю, как они играют свой сет. Я поворачиваюсь к своему басисту и говорю: "У этих ребят сильная воля, но они никуда не пробьются".

Как я уже сказал, я очень честен. Я сказал это чертовски громко. Какой придурок! Я не хотел выступать против них. Я просто хотел сказать: «Они такие тяжёлые». Но они заставили людей просто признать, насколько они тяжелы, и это здорово в отношении METALLICA».

Snider также выступил в защиту барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a из-за печально известного судебного процесса в 2000 году против Napster. METALLICA подали в суд на сервис обмена музыкальными файлами, утверждая, что она незаконно позволяла пользователям загружать треки без выплаты гонораров группе.

Вспоминая дни до того, как нелегальное скачивание получило широкое распространение, Dee сказал: «Это похоже на то, что вы идёте во фруктовую лавку и думаете о покупке клубники или винограда. Большинство фруктовых лавок, в которых я был, скажут: "Попробуйте", и они позволят вам попробовать клубнику, и они позволят вам попробовать виноград. А вы говорите: "Знаете что? Они ещё не созрели", и уходите. Или вы говорите: "Вау! Мне они действительно нравятся". В этот момент вы не крадёте виноград или клубнику — вы платите за клубнику. Так что для меня скачивание семплов было приемлемо. Всё это берёт истоки в 1950-х годах, когда люди ходили в музыкальные магазины, и там можно было включить альбом и послушать его в наушниках. Поэтому, когда вы слушаете, вы говорите: «Мне это нравится», и вы покупаете его, или: «Это отстой», и вы не покупаете это, это круто».

Затем Dee заявил, что «люди демонизировали METALLICA» за то, что группа преследовала Napster и предъявляла иск неназванным пользователям программы MP3-трейдинга вместе с тремя университетами, заявляя о нарушении авторских прав.

«Я думаю, что [Lars] неправильно объяснил [позицию METALLICA], — сказал Снайдер. — Но в итоге его распяли».



DEE SNIDER On METALLICA:




Like!+6Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )

alex i spy


17 фев 2019, 19:01		между тем цены на московский концерт металлики поднимаются, на текущий момент в фэн-зону на кассире 14300 (13000+1300), на других сайтах 16-17 штук ))))

Rutger


17 фев 2019, 19:34		эти засранцы заслуживают каждый рубль!

АртурХристокьян


17 фев 2019, 19:52		Под "Alternica" он имеет ввиду штангер&

Aiming High


17 фев 2019, 21:13		Я просто хотел сказать: «Они такие тяжёлые». Но они заставили людей просто признать, насколько они тяжелы, ----

Интересно,он в те времена о Slayer слышал?

graillyc


17 фев 2019, 22:07		Aiming High, как раз в те времена слеер не были тяжелей. Агрессивнее, жёстче, итд — ещё можно спекулировать, но не тяжелей, всё-таки

gravitgroove


17 фев 2019, 22:35		Нет, вообще-то он прав. Достаточно какую-нить Black Magic послушать. Это не только полноценный стиль Слеер, но и самое экстремальное, что тогда кто-то написал в штатах на момент 83 года. Конечно это все еще имело сильное влияние Venom, но все-таки! НО вы ведь про штаты говорите, верно? А так-то Venom в целом до 84 года точно были самой тяжелой и влиятельной группой для будущих трэшеров, блэкеров и дэтстеров. Звук у них только мыльный был, а так слушаешь какой-нить Buried Alive или Don't Burn The Witch (послушайте, это ведь типичные Slayer и ранние Bathory) и понимешь, что они были той самой жопой, откуда ноги выросли.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1621

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Watain Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом