Член семьи METALLICA поймал COVID



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«С большим сожалением мы сообщаем, что не будем выступать сегодня на концерте Frauenfeld Rocks в Швейцарии, так как, к сожалению, у одного из членов семьи METALLICA был обнаружен Covid. Нам очень жаль разочаровывать тех из вас, кто планировал посетить это шоу.



Это было наше намерение в ближайшее время провести концерт в Швейцарии, однако в ходе ночных обсуждений с местными промоутерами, к сожалению, стало очевидно, что расписание и места проведения концертов не совпадают ни в этом году, ни в следующем.



Если у вас есть билет и вы все еще хотите посетить Out In The Green, вам будет возвращено 50 швейцарских франков. Если вы решите отказаться от участия в фестивале, вам будет возвращена стоимость билета соответствующими билетными агентствами; вы можете запросить возврат денег за билет на сайте Ticketmaster.ch»









It is with a very heavy heart that we are announcing that we will not be appearing at Frauenfeld Rocks in Switzerland today... pic.twitter.com/sUKILh5rzW





