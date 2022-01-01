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*Новое видео MEGADETH 32
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Metallica

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Член семьи METALLICA поймал COVID



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Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:

«С большим сожалением мы сообщаем, что не будем выступать сегодня на концерте Frauenfeld Rocks в Швейцарии, так как, к сожалению, у одного из членов семьи METALLICA был обнаружен Covid. Нам очень жаль разочаровывать тех из вас, кто планировал посетить это шоу.

Это было наше намерение в ближайшее время провести концерт в Швейцарии, однако в ходе ночных обсуждений с местными промоутерами, к сожалению, стало очевидно, что расписание и места проведения концертов не совпадают ни в этом году, ни в следующем.

Если у вас есть билет и вы все еще хотите посетить Out In The Green, вам будет возвращено 50 швейцарских франков. Если вы решите отказаться от участия в фестивале, вам будет возвращена стоимость билета соответствующими билетными агентствами; вы можете запросить возврат денег за билет на сайте Ticketmaster.ch»

It is with a very heavy heart that we are announcing that we will not be appearing at Frauenfeld Rocks in Switzerland today... pic.twitter.com/sUKILh5rzW






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