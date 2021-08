13 авг 2021



Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"



METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — "Nothing Else Matters (Orchestra/Clean Guitar/Vocal Mix - July 8th, 1991)" из "Rough & Alternate Mixes" 2CD. Выход бокс-сета намечен на десятое сентября на Blackened Recordings.



































+0 -1



просмотров: 298