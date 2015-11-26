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Metallica

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Участники METALLICA исполнили гимн



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METALLICA и бейсбольный клуб «Сан-Франциско Джайентс» провели седьмую ежегодную "Metallica Night" в пятницу (26 апреля) в Oracle Park в Сан-Франциско, когда гиганты вышли на поле против нью-йоркских янки.

Как и в предыдущие годы, гитаристы METALLICA Kirk Hammett и James Hetfield исполнили национальный гимн перед тем, как барабанщик Lars Ulrich сделал первый символический бросок мяча.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


1 май 2019, 12:07		Надеюсь российский гимн?


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