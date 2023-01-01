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Видео с выступления METALLICA



Группа METALLICA отыграла второе шоу в Париже в рамках тура "М72".



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Cyanide (tour debut)

04. King Nothing

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn!

09. The Call Of Ktulu

10. The Unforgiven

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Battery

14. Whiskey In The Jar

15. One

16. Enter Sandman





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