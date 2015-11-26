сегодня



Видео полного выступления METALLICA



Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось шестого сентября в Lincoln, Nebraska и транслировалась в рамках акции "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.







</div>





+2 -0



( 1 ) просмотров: 199

