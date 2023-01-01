19 апр 2023



Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»



Алиса Чанг из NPR недавно побеседовала с барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом и басистом Robert'ом Trujillo об их последнем альбоме "72 Seasons" и о четырёх десятилетиях музыкальной деятельности группы.



На вопрос о том, что поменялось в METALLICA, по сравнению с ранними годами группы, Ulrich ответил:



«Первое, что приходит на ум, это всё, что связано со здоровьем. Веселье допоздна отошло на второй план. Единственное, что нас объединяет, это то, что с возрастом нам становится очень комфортно делиться с миром тем, кто мы такие. И мне это нравится, потому что когда я на сцене или представляю группу, я чувствую себя прекрасно от того, что вношу свой вклад и знаю, что не подвожу своих братьев».



Ulrich также сказал о том, как участники METALLICA сострадают друг другу, когда говорят о коллегах в интервью, и как много они сейчас говорят о любви и прощают ошибки друг друга. На вопрос, как, по его мнению, эта ранимость вписывается в рамки металла, Lars ответил:



«Я не рассматриваю это как ранимость в металле. Я смотрю на четырёх парней, которые совместно делятся опытом, и так было на протяжении большей части 40 лет. И мы исполняем музыку прежде всего, ту, которая нам действительно нравится. Мы бесконечно любим друг друга, и нам нравится играть музыку вместе. А ранимостью и откровенностью, с которыми нам комфортно, мы на самом деле гордимся».







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