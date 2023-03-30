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Новое видео METALLICA



"72 Seasons", новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons", выходящего 14 апреля 2023 года:



1 72 Seasons

2 Shadows Follow

3 Screaming Suicide

4 Sleepwalk My Life Away

5 You Must Burn!

6 Lux Æterna

7 Crown of Barbed Wire

8 Chasing Light

9 If Darkness Had a Son

10 Too Far Gone?

11 Room of Mirrors

12 Inamorata







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