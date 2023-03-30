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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 12
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Metallica

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Новое видео METALLICA



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"72 Seasons", новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons", выходящего 14 апреля 2023 года:

1 72 Seasons
2 Shadows Follow
3 Screaming Suicide
4 Sleepwalk My Life Away
5 You Must Burn!
6 Lux Æterna
7 Crown of Barbed Wire
8 Chasing Light
9 If Darkness Had a Son
10 Too Far Gone?
11 Room of Mirrors
12 Inamorata




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30 мар 2023
Mister
Прикольно. Порезать бы немного ещё
30 мар 2023
F
Fixxxxer
ОГОНЬ! Явно решили дать главный трек в духе Spit Out the Bone, так как он всем страшно зашел. Прикольная идея начать с пульсирующего баса. Короче, кайф, Метла жива

просмотров: 874

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