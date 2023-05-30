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Барабанщик METALLICA — о появлении Snake Pit



Lars Ulrich в рамках недавней беседы рассказал о том, как у METALLICA появилась их знаменитая "snake pit":



«У одного из наших менеджеров в Нью-Йорке в конце восьмидесятых — начале девяностых [была] идея, что когда вы идёте в ресторан, то лучшее место в ресторане на самом деле не в зале — оно на кухне. Так что в очень крутых ресторанах если вы могли каким-то образом попасть на кухню и поесть на кухне, вы оказывались там, где происходило всё действо. В результате возникла идея, что Snake Pit в туре "Black Album" должна находиться в центре сцены. У нас была сцена в форме бриллианта, и в центре сцены было 30–40 мест. Победители радиоконкурсов, друзья, семья, несколько сумасшедших металхэдов из публики оказывались в этой яме и по сути выходили на сцену вместе с нами. А потом всё изменилось. В общем, вот уже, наверное, 30 лет "snake pit" является неотъемлемой частью как минимум закрытых концертов METALLICA. А на стадионах, когда мы играли на открытом воздухе, она была своеобразным продолжением сцены. Ее можно было увидеть, но она никогда не была безумно большой. Там было место для пары сотен здесь, пары сотен там, как-то так».



Lars добавил, что на текущих концертах вместимость варьируется от 900 до 1200 зрителей. Стоимость билетов начинается от 1038 долларов и доходит до 4398, два билета в руки, но их можно и выиграть, если стать участником официального фэн-клуба.







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