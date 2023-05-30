Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 14
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*Новое видео ACCEPT 14
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 13
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 14
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



30 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о появлении Snake Pit

29 май 2023 : 		 Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAGE и JACK WHITE высоко оценили этот диск

29 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

28 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2023 : 		 Музыканты METALLICA: «Мы много репетируем во время тура»

25 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 май 2023 : 		 METALLICA в кино

23 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я очень рад, что тяжёлая музыка и тяжёлый рок всё ещё актуальны»

23 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

22 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о переходе группы на двухнедельный гастрольный график

20 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательств перед прошлым»

18 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о двух разных сет-листах в одном городе

13 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей тарелке, независимо от того, насколько мы успешны»

11 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA

10 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 май 2023 : 		 Участники METALLICA — о Клиффе Бёртоне: «Нам его не хватает»

8 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2023 : 		 ASL-видео от METALLICA

6 май 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»

4 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку

3 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»

2 май 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик METALLICA — о появлении Snake Pit



zoom
Lars Ulrich в рамках недавней беседы рассказал о том, как у METALLICA появилась их знаменитая "snake pit":

«У одного из наших менеджеров в Нью-Йорке в конце восьмидесятых — начале девяностых [была] идея, что когда вы идёте в ресторан, то лучшее место в ресторане на самом деле не в зале — оно на кухне. Так что в очень крутых ресторанах если вы могли каким-то образом попасть на кухню и поесть на кухне, вы оказывались там, где происходило всё действо. В результате возникла идея, что Snake Pit в туре "Black Album" должна находиться в центре сцены. У нас была сцена в форме бриллианта, и в центре сцены было 30–40 мест. Победители радиоконкурсов, друзья, семья, несколько сумасшедших металхэдов из публики оказывались в этой яме и по сути выходили на сцену вместе с нами. А потом всё изменилось. В общем, вот уже, наверное, 30 лет "snake pit" является неотъемлемой частью как минимум закрытых концертов METALLICA. А на стадионах, когда мы играли на открытом воздухе, она была своеобразным продолжением сцены. Ее можно было увидеть, но она никогда не была безумно большой. Там было место для пары сотен здесь, пары сотен там, как-то так».

Lars добавил, что на текущих концертах вместимость варьируется от 900 до 1200 зрителей. Стоимость билетов начинается от 1038 долларов и доходит до 4398, два билета в руки, но их можно и выиграть, если стать участником официального фэн-клуба.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 май 2023
gravitgroove
За такие бабки нужно в билет условия для потребителей добавлять 25% компенсации в случае халтурного исполнения со стороны группы. Возможно хотя бы так Хэммет отвыкнет от лажи, в которой он расписался на словах.

просмотров: 578

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом