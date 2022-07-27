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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Metallica

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27 июл 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2022 : 		 Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA

23 июл 2022 : 		 Пиво в честь басиста METALLICA

22 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

18 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Новая жизнь песни METALLICA

13 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июл 2022 : 		 METALLICA в "Westworld"

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2022 : 		 Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок мёртв

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2022 : 		 Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»

7 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»

1 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Видео с текстом от METALLICA



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Группа METALLICA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Master Of Puppets". За создание ролика отвечали ILOVEDUST, ранее работавшие с Ozzy Osbourne над обложкой для "Patient Number 9" и промо к фильму FOO FIGHTERS "Studio 666".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 июл 2022
rassol
Нахера?! А главное - зачем?

просмотров: 326

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