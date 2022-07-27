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Видео с текстом от METALLICA



Группа METALLICA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Master Of Puppets". За создание ролика отвечали ILOVEDUST, ранее работавшие с Ozzy Osbourne над обложкой для "Patient Number 9" и промо к фильму FOO FIGHTERS "Studio 666".







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