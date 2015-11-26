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*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 45
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Metallica

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3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу

13 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии

11 ноя 2020 : 		 Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»

7 ноя 2020 : 		 NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA

5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA

28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

21 окт 2020 : 		 MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA

19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

13 окт 2020 : 		 Акустическое шоу METALLICA

8 окт 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»

7 окт 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал

6 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»

4 окт 2020 : 		 KIRK HAMMETT о первом концерте METALLICA, который он увидел

3 окт 2020 : 		 METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами

30 сен 2020 : 		 LARS ULRICH назвал песню METALLICA, которую не хотел бы больше слышать

19 сен 2020 : 		 Кто лучше — Нил Пирт или Джон Бонэм? Отвечает Lars!

17 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас много того, чем мы можем поделиться с миром»

15 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет песню Эдди Мани

10 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о песне, которая сподвигла его стать участником группы
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|||| сегодня

Новая монополия METALLICA



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METALLICA выпускает вторую версию монополии — "World Tour" по цене в $39.99 доступна на Metallica.com.

METALLICA Monopoly Returns With 'World Tour' Edition




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


3 дек 2020, 19:27		Офигенно альбом пишите, монополия это именно то что нам нужно, БРАВО! МОИ АПЛЛОДИСМЕНТЫ!!

Petrovich Sexyy


3 дек 2020, 20:22		Поражает эта повсеместная инфантильность. Как-будто кто-то из самой группы этим занимается.

olly71


3 дек 2020, 20:53		Совсем не факт что кто из группы вообще в курсе что ОНИ выпустили какую то игру ))))))))

Sw0Rn


3 дек 2020, 22:36		Кто так сильно ждет нового альбома, интересно на что надеется?


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