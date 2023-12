сегодня



Басист METALLICA о любимых песнях из тура



У Robert'a Trujillo в рамках беседы с журналом Classic Rock спросили, какие песни он больше всего любит играть в рамках текущего тура METALLICA, на что он ответил:



«Мне очень нравится играть новые песни. Мне нравится исполнять такие песни, как "Shadows Follow", "You Must Burn!" Последняя всегда хороша, потому что это пауэр-грув, и мы можем объединить усилия в вокале, то же самое с "Shadows Follow". Эти две вещи с новой пластинки очень интересно исполнять. "The Call Of Ktulu" интересно играть любому басисту — в этой композиции много мелодичных оборотов, которые мне нравятся. Она держит тебя в напряжении, и это здорово, потому что обычно мы всегда собираемся вместе, встречаемся на сцене в определённый момент и отдаём дань уважения в завершающем риффе. В таких песнях, как "Orion", нам очень нравится объединяться. Во время исполнения некоторых песен мы инстинктивно находим момент для объединения, и тогда мы вместе мотаем головой и стоим под светом софитов. Это всегда приятно!»







