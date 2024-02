сегодня



METALLICA получила Грэмми



Группа METALLICA победила в категории Грэмми "Best Metal Performance" — награду четвертого февраля в Crypto.com Arena (formerly the Staples Center) получил Robert Trujillo.



METALLICA была также номинирована в категориях "Best Rock Album" (for "72 Seasons") и "Best Rock Performance" (for "Lux Æterna").



На награду в "Best Metal Performance" претендовали:



* DISTURBED - "Bad Man"

* GHOST - "Phantom Of The Opera"

* METALLICA - "72 Seasons"

* SLIPKNOT - "Hive Mind"

* SPIRITBOX - "Jaded"







