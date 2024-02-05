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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
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Metallica

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METALLICA получила Грэмми



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Группа METALLICA победила в категории Грэмми "Best Metal Performance" — награду четвертого февраля в Crypto.com Arena (formerly the Staples Center) получил Robert Trujillo.

METALLICA была также номинирована в категориях "Best Rock Album" (for "72 Seasons") и "Best Rock Performance" (for "Lux Æterna").

На награду в "Best Metal Performance" претендовали:

* DISTURBED - "Bad Man"
* GHOST - "Phantom Of The Opera"
* METALLICA - "72 Seasons"
* SLIPKNOT - "Hive Mind"
* SPIRITBOX - "Jaded"




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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5 фев 2024
Mister
Лучше бы SPIRITBOX отдали
Like!2
5 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Mister, не, иначе бы их зашкварили
5 фев 2024
Mister
Вашингтон Ирвинг, молодёжь надо поощрять, а то опять мастодонты
Ничего против не имею нового альбома, но он точно не лучший в году
5 фев 2024
Hellg
Mister, в натуре!
5 фев 2024
гладиатор
Заслуженно. Молодцы!
  Dislike!1

просмотров: 391

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