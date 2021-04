12 апр 2021



Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»



Chris Jericho из FOZZY выступил в защиту Lars'a Ulrich'a, сказав, что один из основателей METALLICA — «отличный» барабанщик, потому что «он играет то, что подходит для песен».



Несмотря на то, что стало модно критиковать навыки барабанщика METALLICA, Jericho в подкасте "...And Podcast For All!" сказал, что он всегда с огромным уважением относился к Ulrich'у:



«Люди критикуют Lars'a — это забавно — точно так же, как люди критикуют Ringo [Starr'a, барабанщика THE BEATLES]. Забавно критиковать Ринго.



Ларс теперь как Ringo в тяжёлом металле. И я имею в виду, что Ringo играет то, что лучше всего подходит для песни, а не самые эффектные партии, с которыми попадают на обложку [журнала] Modern Drummer. Он играет то, что подходит для песен. И поэтому Lars великолепен.



Ларс оказывал влияние на других ещё в ранние времена METALLICA. Но потом, после "…And Justice For All" он сказал: "Что мне делать? Я не Charlie Benante [ANTHRAX]. Я не Dave Lombardo [SLAYER]". Это те парни, с которыми он вроде как соревновался. "Я должен двигаться в другую сторону и играть как Phil Rudd [AC/DC]..." Он также любит Клайва Барра из IRON MAIDEN, вот почему большинство его партий ориентировано на рабочий барабан. Я спросил: "Почему ты это делаешь?" А он ответил: "Клайв Барр". И я такой: "А-а-а. Клайв Барр тоже редко использует томы".



Я большой поклонник игры Lars'a. Слушайте, он всегда играет ровно? Он ускоряется и замедляется во время живого выступления? Ну, он ускоряется, но знаете что? Это же живой рок-н-ролл, чёрт побери. И многие ненавидят его, и я понимаю это.



Слушайте, если вы собираетесь сходить на концерт METALLICA и беспокоитесь из-за того, что темп иногда ускоряется или замедляется, то вы, вероятно, не на моей волне».













