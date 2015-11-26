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Metallica

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|||| 12 апр 2021

Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»



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Chris Jericho из FOZZY выступил в защиту Lars'a Ulrich'a, сказав, что один из основателей METALLICA — «отличный» барабанщик, потому что «он играет то, что подходит для песен».

Несмотря на то, что стало модно критиковать навыки барабанщика METALLICA, Jericho в подкасте "...And Podcast For All!" сказал, что он всегда с огромным уважением относился к Ulrich'у:

«Люди критикуют Lars'a — это забавно — точно так же, как люди критикуют Ringo [Starr'a, барабанщика THE BEATLES]. Забавно критиковать Ринго.

Ларс теперь как Ringo в тяжёлом металле. И я имею в виду, что Ringo играет то, что лучше всего подходит для песни, а не самые эффектные партии, с которыми попадают на обложку [журнала] Modern Drummer. Он играет то, что подходит для песен. И поэтому Lars великолепен.

Ларс оказывал влияние на других ещё в ранние времена METALLICA. Но потом, после "…And Justice For All" он сказал: "Что мне делать? Я не Charlie Benante [ANTHRAX]. Я не Dave Lombardo [SLAYER]". Это те парни, с которыми он вроде как соревновался. "Я должен двигаться в другую сторону и играть как Phil Rudd [AC/DC]..." Он также любит Клайва Барра из IRON MAIDEN, вот почему большинство его партий ориентировано на рабочий барабан. Я спросил: "Почему ты это делаешь?" А он ответил: "Клайв Барр". И я такой: "А-а-а. Клайв Барр тоже редко использует томы".

Я большой поклонник игры Lars'a. Слушайте, он всегда играет ровно? Он ускоряется и замедляется во время живого выступления? Ну, он ускоряется, но знаете что? Это же живой рок-н-ролл, чёрт побери. И многие ненавидят его, и я понимаю это.

Слушайте, если вы собираетесь сходить на концерт METALLICA и беспокоитесь из-за того, что темп иногда ускоряется или замедляется, то вы, вероятно, не на моей волне».

LARS ULRICH Is





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Санчез


12 апр 2021, 13:19		Ждем срач

Red One


12 апр 2021, 13:24		Ахахахах, "ждём срач"!:)))))))) Ну ты приколист! Пацталом всем офисом апхапхапхап! Как ты такое придумываешь? Ждём срач лол! Подкол на пятерочку с плюсом!
Красава!

olly71


12 апр 2021, 13:54		Срача не будет . Не из за чего . И так всё понятно

Jotun


12 апр 2021, 14:00		Лидер FOZZY: «LARS ULRICH — как RINGO STARR в тяжёлом металле»

"Репортёр: Вам не вскружили голову популярность и внимание поклонниц?
Джон: Когда я чувствую, что начинаю зазнаваться, я смотрю на Ринго и понимаю, что мы не супермены.

Репортёр: Ринго — лучший барабанщик в мире?
Джон: Ринго — даже не самый лучший барабанщик в The Beatles."

На что этот грязный рестлер Джерико намекает? Что Ларс страшненький? Что Хэтфилд играет на барабанах лучше Ульриха??

Thrashcrow


12 апр 2021, 14:38		А вот это зря. Риго очень недооценённый ударник.

Санчез


12 апр 2021, 14:40		Red One, ну ты и порвался, чел))))

kircore


12 апр 2021, 17:40		Надо же так обосрать. Не придерёшься.

dark_medieval_times


12 апр 2021, 18:56		окай Крис значит, не на одной волне )

grgr


12 апр 2021, 19:33		Red One
12 апр 2021, 13:24
Чё вы там курите всем офисом, что от любой тупизны под столом ползаете?


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