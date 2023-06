сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 16 июня в Ullevi, Donington Park, Gothenburg, Sweden, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

Until It Sleeps

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Fade to Black

Sleepwalk My Life Away

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets







просмотров: 62