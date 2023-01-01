13 сен 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 20 августа на AT&T Stadium, Arlington, Texas, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Dirty Window

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Fade to Black (Preceded by Kirk & Rob doodle)

You Must Burn!

The Call of Ktulu

No Leaf Clover

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Battery

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by The Outlaw Torn jam)

One

Enter Sandman BatteryWhiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by The Outlaw Torn jam)OneEnter Sandman







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