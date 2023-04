28 апр 2023



METALLICA открыла мировой тур



Выступлением 27 апреля на Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands, METALLICA открыла мировой тур в поддержку нового альбома. В рамках этого тура группа посетит 22 города и отыграет в каждом по два концерта с разными сет-листами:



01. Orion (first time as opener since December 10, 2011)

02. For Whom The Bell Tolls

03. Holier Than Thou

04. King Nothing

05. Lux Aeterna

06. Screaming Suicide (live debut)

07. Fade To Black

08. Sleepwalk My Life Away (live debut)

09. Nothing Else Matters

10. Sad But True

11. The Day That Never Comes

12. Ride The Lightning

13. Battery

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master Of Puppets











+2 -0



( 1 ) просмотров: 457