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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 42
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
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*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 42
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
[= ||| все новости группы



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Metallica

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30 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»

29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

28 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»

27 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»

26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике
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|||| 28 апр 2023

METALLICA открыла мировой тур



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Выступлением 27 апреля на Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands, METALLICA открыла мировой тур в поддержку нового альбома. В рамках этого тура группа посетит 22 города и отыграет в каждом по два концерта с разными сет-листами:

01. Orion (first time as opener since December 10, 2011)
02. For Whom The Bell Tolls
03. Holier Than Thou
04. King Nothing
05. Lux Aeterna
06. Screaming Suicide (live debut)
07. Fade To Black
08. Sleepwalk My Life Away (live debut)
09. Nothing Else Matters
10. Sad But True
11. The Day That Never Comes
12. Ride The Lightning
13. Battery
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets






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29 апр 2023
Terror Zone
народу, конечно, дофига. И формат необычный. Но как-то всё внимание рассеивается на разных участников и получается довольно вяло

просмотров: 457

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