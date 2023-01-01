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*XXV — бабка ягодка опять! 57
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*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 16
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*XXV — бабка ягодка опять! 57
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
[= ||| все новости группы



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Metallica

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12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике

11 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

11 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»

10 апр 2023 : 		 Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»

9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

5 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»

4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»

30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

28 мар 2023 : 		 Басист METALLICA спел на песне из нового альбома

25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

17 мар 2023 : 		 METALLICA купила виниловый заводик

16 мар 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

6 мар 2023 : 		 Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме

5 мар 2023 : 		 Обновленная книга METALLICA выйдет весной

1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии

16 фев 2023 : 		 GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»

15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA
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|||| 12 апр 2023

METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"



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METALLICA 11 апреля продолжила серию выступлений в программе "Jimmy Kimmel Live!"и исполнила композицию "Holier Than Thou".




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