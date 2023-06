2 июн 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 26 мая на Volksparkstadion, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Leper Messiah

04. Until It Sleeps

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. You Must Burn!

09. The Call Of Ktulu

10. The Unforgiven

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Battery

14. Whiskey In The Jar

15. One

http://www.metallica.com







