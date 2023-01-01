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*David Ellefson спел в DIETH 22
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Metallica

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|||| 2 июн 2023

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 26 мая на Volksparkstadion, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. Harvester Of Sorrow
03. Leper Messiah
04. Until It Sleeps
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had A Son
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. You Must Burn!
09. The Call Of Ktulu
10. The Unforgiven
11. Wherever I May Roam
12. Moth Into Flame
13. Battery
14. Whiskey In The Jar
15. One
16. Enter Sandman




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