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Metallica

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12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

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26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане

20 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1983 года

18 май 2020 : 		 BOB ROCK о звучании альбома METALLICA 1988 года: «Ну и в чём смысл?»

17 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Копенгагене
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Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»



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Басист METALLICA Robert Trujillo в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы общаемся каждую неделю — и это на самом деле здорово, так что наша связь абсолютно цела и невредима. Так что сейчас в основном всё внимание уделяется домашним студиями, чтобы проявлять креативность, находясь дома, и ориентироваться в идеях, которые есть, и предлагать новые. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Честно говоря, мы рады развитию новых мыслей. И все, по большей части, находятся в хорошем рабочем пространстве — этому, по сути, и уделено всё наше внимание, — давайте хорошенько оттянется в этой работе. Отчасти поэтому я получил обновлённое звукозаписывающее оборудование, я собираю идеи, и мы проверяем ощущения друг от друга на новом материале. С этим мы и имеем дело. В последнее время мы не говорили о гастролях...

Скажу вам так: мы почти три года работали по "Hardwired", но, конечно же, не забыли про Австралию — одно из моих любимых мест на планете — и Южную Америку, мы обязательно туда вернёмся. Я не слишком беспокоюсь на этот счёт, я просто знаю, что мы туда вернёмся. Очевидно, что мы должны преодолеть этот карантин и всё, что с ним связано. В то же время мы творим, и я полагаю, что это реально круто, так как порой требуется время, чтобы собрать группу вместе, собраться вчетвером в одной комнате, так как все живут в разных местах. Но сейчас ведь вдруг пришло понимание: "Эй, а мы ведь не обязательно должны быть в одной комнате прямо сейчасё. Мы можем делать музыку из наших домов, работать вместе и строить планы — и уже когда окажемся в одном пространстве, мы проведём дополнительную работу, но уже окажемся на сорок шагов впереди благодаря первоначальной подготовке».

По словам Robert'a, METALLICA «работают над тем, чтобы» в конце концов оказаться в студии и записать новую пластинку:

«Нет определённого плана насчёт даты релиза. Я имею в виду, что мы сейчас как бы прощупываем и готовим почву, и, если честно, получаем от этого удовольствие. Круто, что мы смогли начать фокусироваться на работе таким способом, потому что для нас подобное в новинку — мы никогда так не работали. Да и в целом я не думаю, что многие так работали раньше. Каждый должен несколько перестроить свой распорядок дня и свой творческий посыл. И в какой-то момент всё это превратится в то, во что должно превратиться, у нас снова будут живые выступления. И я уверен, что будет много новой музыки, потому что многие музыканты пишут новые вещи прямо сейчас — это меня очень воодушевляет!»

METALLICA Is





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


1 июл 2020, 19:05		Лет 20 назад ходила такая шутка * За то время что многие группы успевают сочинить записать и выпустить новый альбом Джеймс Хэтфилд при помощи трёх техников и личных массажиста с психотерапевтом успевает воткнуть штекер в гитару * Похоже стех времён ничего не изменилось и не будет меняться.


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