сегодня



Басист METALLICA : «Мы не определились с датой, когда начнём запись»



Басист METALLICA Robert Trujillo в недавнем интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы общаемся каждую неделю — и это на самом деле здорово, так что наша связь абсолютно цела и невредима. Так что сейчас в основном всё внимание уделяется домашним студиями, чтобы проявлять креативность, находясь дома, и ориентироваться в идеях, которые есть, и предлагать новые. Именно этим мы сейчас и занимаемся. Честно говоря, мы рады развитию новых мыслей. И все, по большей части, находятся в хорошем рабочем пространстве — этому, по сути, и уделено всё наше внимание, — давайте хорошенько оттянется в этой работе. Отчасти поэтому я получил обновлённое звукозаписывающее оборудование, я собираю идеи, и мы проверяем ощущения друг от друга на новом материале. С этим мы и имеем дело. В последнее время мы не говорили о гастролях...



Скажу вам так: мы почти три года работали по "Hardwired", но, конечно же, не забыли про Австралию — одно из моих любимых мест на планете — и Южную Америку, мы обязательно туда вернёмся. Я не слишком беспокоюсь на этот счёт, я просто знаю, что мы туда вернёмся. Очевидно, что мы должны преодолеть этот карантин и всё, что с ним связано. В то же время мы творим, и я полагаю, что это реально круто, так как порой требуется время, чтобы собрать группу вместе, собраться вчетвером в одной комнате, так как все живут в разных местах. Но сейчас ведь вдруг пришло понимание: "Эй, а мы ведь не обязательно должны быть в одной комнате прямо сейчасё. Мы можем делать музыку из наших домов, работать вместе и строить планы — и уже когда окажемся в одном пространстве, мы проведём дополнительную работу, но уже окажемся на сорок шагов впереди благодаря первоначальной подготовке».



По словам Robert'a, METALLICA «работают над тем, чтобы» в конце концов оказаться в студии и записать новую пластинку:



«Нет определённого плана насчёт даты релиза. Я имею в виду, что мы сейчас как бы прощупываем и готовим почву, и, если честно, получаем от этого удовольствие. Круто, что мы смогли начать фокусироваться на работе таким способом, потому что для нас подобное в новинку — мы никогда так не работали. Да и в целом я не думаю, что многие так работали раньше. Каждый должен несколько перестроить свой распорядок дня и свой творческий посыл. И в какой-то момент всё это превратится в то, во что должно превратиться, у нас снова будут живые выступления. И я уверен, что будет много новой музыки, потому что многие музыканты пишут новые вещи прямо сейчас — это меня очень воодушевляет!»













+1 -1



( 1 ) просмотров: 380

