Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 114
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 34
*Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура 17
*Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?» 17
*Новое видео KID ROCK 15
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



22 ноя 2021 : 		 METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»

21 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия

18 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2021 : 		 Вокалист METALLICA — о "Blacklist"

12 ноя 2021 : 		 Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»

11 ноя 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»

11 ноя 2021 : 		 METALLICA запускает Vinyl Club 2022

10 ноя 2021 : 		 METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE

8 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 ноя 2021 : 		 METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"

29 окт 2021 : 		 METALLICA научит быть группой

28 окт 2021 : 		 Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне

27 окт 2021 : 		 Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами

24 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 окт 2021 : 		 MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA

22 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 окт 2021 : 		 Трейлер новой книги о METALLICA

20 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»

19 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»



*
zoom
*
* *
METALLICA объявила об открытии "The Metallica Black Box". Дебютировав на выставке "The Black Album", "The Black Box" предложит беспрецедентное и непрерывное глубокое погружение в каждую эпоху METALLICA, начиная с гаражного периода начала 1980-х годов и заканчивая её нынешним статусом мультиплатинового, заполняющего стадионы хард-рока.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett и Robert Trujillo «распакуют» свои коллекции, извлекая из тщательно хранимых запасников свои любимые, наиболее значимые и имеющие персональное значение артефакты. "The Metallica Black Box", в сотрудничестве с Inveniem и Definitive Authentic, предоставит доступ к воспоминаниям и опыту самих участников группы, а также перенесёт тех, кто войдёт в него, практически во все мыслимые времена и места исторического континуума METALLICA. Функции, доступные исключительно в "Black Box", будут варьироваться от виртуальных до физических, — от еженедельных мероприятий, транслируемых в прямом эфире, до крайне ограниченного количества подписанных памятных вещей.

"Metallica Black Box" начнёт свою работу с выставки "The Black Album Exhibition", на которой будет представлена коллекция предметов, специально подобранных для того, чтобы поделиться ими в поддержку 30-летия альбома 1991 года, получившего премию Грэмми и 16-кратный платиновый статус, который не только принёс METALLICA её первый альбом № 1 не менее чем в 10 странах, включая четырёхнедельное пребывание на первом месте в США, но и остаётся самым продаваемым альбомом в истории Nielsen SoundScan, опережая все релизы в любом жанре за последние 30 лет.

В ближайшие недели, месяцы и годы "The Metallica Black Box" будет всё глубже проникать в хранилища METALLICA. Его свободный доступ будет выражаться в выставках и коллекциях редких артефактов и предметов эпохи, редких видео/аудио и т. д. — все они будут посвящены различным аспектам творчества METALLICA: звукам, визуальным эффектам, инструментам, культуре и не только. Эти коллекции позволят поклонникам METALLICA познакомиться с историей группы в более личной манере, нежели это было раньше, предоставляя закулисную информацию о том, кем METALLICA была, есть и будет.

METALLICA Announces



Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Denza


22 ноя 2021, 20:02		Никогда не понимал хайпа вокруг этой группы. Те же мегадет играют куда более интересную музыку, соло, риффы, всё очень забористо. Козлиное блеянье рыжего что ли отпугивает, хз, лично мне похуй, например.

Nord61


22 ноя 2021, 20:51		Denza, за себя скажу, что Мегадет трудно слушать именно из-за этого мастейновского пердежа в микрофон. Хотя музон - да, крутой.

Но рыжий, видимо, слишком уверен в себе и не понимает, что его голос для тяжёлой музыки - это ёбаный стыд. Ему кантри петь максимум.

То же самое касается и Мальмстина, и Ули Рота. Вроде, прекрасный музыкальный слух у людей, а не рубят, что голоса звучат не просто "слабовато" или "не очень", а уёбищно до такой степени, что из рук вон и в парадную.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 674

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом