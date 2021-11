сегодня



METALLICA : «чОрный ящик, чОрный ящик...»



METALLICA объявила об открытии "The Metallica Black Box". Дебютировав на выставке "The Black Album", "The Black Box" предложит беспрецедентное и непрерывное глубокое погружение в каждую эпоху METALLICA, начиная с гаражного периода начала 1980-х годов и заканчивая её нынешним статусом мультиплатинового, заполняющего стадионы хард-рока.



James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett и Robert Trujillo «распакуют» свои коллекции, извлекая из тщательно хранимых запасников свои любимые, наиболее значимые и имеющие персональное значение артефакты. "The Metallica Black Box", в сотрудничестве с Inveniem и Definitive Authentic, предоставит доступ к воспоминаниям и опыту самих участников группы, а также перенесёт тех, кто войдёт в него, практически во все мыслимые времена и места исторического континуума METALLICA. Функции, доступные исключительно в "Black Box", будут варьироваться от виртуальных до физических, — от еженедельных мероприятий, транслируемых в прямом эфире, до крайне ограниченного количества подписанных памятных вещей.



"Metallica Black Box" начнёт свою работу с выставки "The Black Album Exhibition", на которой будет представлена коллекция предметов, специально подобранных для того, чтобы поделиться ими в поддержку 30-летия альбома 1991 года, получившего премию Грэмми и 16-кратный платиновый статус, который не только принёс METALLICA её первый альбом № 1 не менее чем в 10 странах, включая четырёхнедельное пребывание на первом месте в США, но и остаётся самым продаваемым альбомом в истории Nielsen SoundScan, опережая все релизы в любом жанре за последние 30 лет.



В ближайшие недели, месяцы и годы "The Metallica Black Box" будет всё глубже проникать в хранилища METALLICA. Его свободный доступ будет выражаться в выставках и коллекциях редких артефактов и предметов эпохи, редких видео/аудио и т. д. — все они будут посвящены различным аспектам творчества METALLICA: звукам, визуальным эффектам, инструментам, культуре и не только. Эти коллекции позволят поклонникам METALLICA познакомиться с историей группы в более личной манере, нежели это было раньше, предоставляя закулисную информацию о том, кем METALLICA была, есть и будет.







