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Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich присоединился к Каре Свишер на CNBC Evolve Summit 10 ноября и рассказал, как изменилась музыкальная индустрия за время его карьеры, и как группа использует передовые технологии, чтобы вывести опыт фэнов на новые высоты.



На вопрос о том, работает ли METALLICA над новым студийным альбомом во время пандемии коронавируса, Ларс ответил следующее:



«Я бы сказал, что теоретически у нас всегда намечен к выходу ещё один альбом. И поэтому мы старались сделать как можно больше за последние семь месяцев, пытаясь изменить к лучшему наш фундамент, нашу музыку и связь с людьми. И так мы работали виртуально последние шесть — восемь недель.



Быть рок-н-ролльной группой и работать виртуально не так-то просто. Задержки во времени, все эти вещи делают это занятие действительно трудным. Главное, чего нам не хватает, это возможности слышать друг друга. Так что если мы все четверо в одной комнате, мы можем общаться друг с другом и слышать друг друга. Если я играю здесь, в Сан-Франциско, а Kirk [Hammett] и James [Hetfield], наши два гитариста, находятся либо в О'аху, либо в Колорадо, возникают значительные временные задержки. Нам очень трудно играть одновременно. Если я делаю то, что мы называем рулением, а это значит, что я играю ритм, а они играют со мной, то я не слышу, что они играют, и наоборот. Мы не можем слышать друг друга в привычном понимании. Так что у нас есть кое-какие значительные осложнения. Наша записывающая команда и продюсерская группа ведут переговоры с производителями программного обеспечения по всему миру о том, как решить эти проблемы. Никто ещё не до конца разобрался».







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