Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Вокалист TOOL прикинулся драг-квин 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



28 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2023 : 		 Музыканты METALLICA: «Мы много репетируем во время тура»

25 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 май 2023 : 		 METALLICA в кино

23 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я очень рад, что тяжёлая музыка и тяжёлый рок всё ещё актуальны»

23 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

22 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о переходе группы на двухнедельный гастрольный график

20 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательств перед прошлым»

18 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о двух разных сет-листах в одном городе

13 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей тарелке, независимо от того, насколько мы успешны»

11 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA

10 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 май 2023 : 		 Участники METALLICA — о Клиффе Бёртоне: «Нам его не хватает»

8 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2023 : 		 ASL-видео от METALLICA

6 май 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»

4 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку

3 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»

2 май 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

1 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»

30 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»

29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 17 мая на Stade De France, Paris, France, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. For Whom The Bell Tolls (first time as show opener since February 5, 2016)
02. Ride The Lightning
03. Holier Than Thou
04. I Disappear (tour debut)
05. Lux Æterna
06. Screaming Suicide
07. Fade To Black
08. Sleepwalk My Life Away
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Blackened (tour debut)
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets

рџ‡«рџ‡· TONIGHT IN PARIS рџ‡«рџ‡·
Stade de France






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 май 2023
R
R0ck_N_R0lla
блять, кроссы кирка это просто о май гадбл

просмотров: 262

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом