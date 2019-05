6 май 2019



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Группа METALLICA опубликовала профессионально снятое видео исполнения песни "Frantic", записанное 1 мая в Лиссабоне, Португалия. Группа начала свой европейский тур с Португалии, обратившись к фанатам: «Лиссабон! Спасибо, что присоединились к нам в начале летнего стадионного тура в Estádio do Restelo!»



Сет-лист выступления:



"Hardwired"

"Disposable Heroes"

"Ride The Lightning"

"The God That Failed"

"The Unforgiven"

"Here Comes Revenge"

"Moth Into Flame"

"Sad But True"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"Frantic"

"One"

"Master Of Puppets"

"For Whom The Bell Tolls"

"Creeping Death"

"Seek & Destroy"



Бис:



"Lords Of Summer"

"Nothing Else Matters"

"Enter Sandman"











