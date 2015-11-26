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Metallica

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6 май 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 май 2019 : 		 METALLICA в Мадриде

4 май 2019 : 		 Британский центр кибербезопасности призывает пользователей прекратить использование в качестве паролей названия "METALLICA" и "SLIPKNOT"

2 май 2019 : 		 METALLICA открыла весенне-летний европейский тур

2 май 2019 : 		 Видео с выступления METALLICA

1 май 2019 : 		 Участники METALLICA исполнили гимн

15 апр 2019 : 		 Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала» для следующего альбома

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26 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 мар 2019 : 		 Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд

20 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 мар 2019 : 		 Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA

18 мар 2019 : 		 Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»

15 мар 2019 : 		 DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушателей

8 мар 2019 : 		 Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD

6 мар 2019 : 		 Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"

6 мар 2019 : 		 Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'

5 мар 2019 : 		 Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA

17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA
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|||| 6 май 2019

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Группа METALLICA опубликовала профессионально снятое видео исполнения песни "Frantic", записанное 1 мая в Лиссабоне, Португалия. Группа начала свой европейский тур с Португалии, обратившись к фанатам: «Лиссабон! Спасибо, что присоединились к нам в начале летнего стадионного тура в Estádio do Restelo!»

Сет-лист выступления:

"Hardwired"
"Disposable Heroes"
"Ride The Lightning"
"The God That Failed"
"The Unforgiven"
"Here Comes Revenge"
"Moth Into Flame"
"Sad But True"
"Welcome Home (Sanitarium)"
"Frantic"
"One"
"Master Of Puppets"
"For Whom The Bell Tolls"
"Creeping Death"
"Seek & Destroy"

Бис:

"Lords Of Summer"
"Nothing Else Matters"
"Enter Sandman"

METALLICA - Pro-Shot Video Of вЂњFranticвЂќ From 2019 European Stadium Tour Kick-Off




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ywi


6 май 2019, 10:06		Удивительно хорошо сыграно. Получилось даже лучше, чем в студии. Хэммет даже какие-то кусочки соло вставил, а Хетфилд каким-то образом умудрился отлично спеть и не пустить петухов. Здорово!

гладиатор


6 май 2019, 23:14		Великолепно. Ребята в отличной форме, прекрасное начало европейского тура. Каждый вечер новый сетлист, да ещё и пустили в ротацию редкие вещи! Ждем видео на St. Anger, LoS и God!


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