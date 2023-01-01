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Новости
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
*Видео полного выступления METALLICA 13
*Новый альбом JUDAS PRIEST весной, сингл — осенью 11
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
*Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой 10
*Лидер PRONG: «STATIC-X украли у нас довольно много всего» 10
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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 16
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 13
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*

Metallica

*



13 окт 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

13 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»

12 окт 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

10 окт 2023 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

9 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»

6 окт 2023 : 		 Цветные винилы от METALLICA

4 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA о причине травли басиста

28 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS

27 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»

25 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

IRON HORSE исполняют METALLICA



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IRON HORSE опубликовали видео на собственное прочтение хита METALLICA “Nothing Else Matters”.

IRON HORSE Performs Bluegrass Version Of METALLICAвЂ™s "Nothing Else Matters"; Video




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