Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 13 августа на Stade Olympique, Montreal, Квебек, Канада, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Dirty Window (Tour debut)

Lux Æterna

Too Far Gone?

Welcome Home (Sanitarium) (preceded by 'Murf Da Surf' Kirk & Rob doodle)

You Must Burn!

The Call of Ktulu

No Leaf Clover

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Battery

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

One

