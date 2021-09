сегодня



Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA



METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — оригинальную инструментальную версию "My Friend Of Misery" в исполнении Jason'a Newsted'a, которая вошла в "Riffs & Demos" 2CD. Релиз бокс-сета намечен на 10 сентября.













