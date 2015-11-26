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Гитарист METALLICA : «Мы скучаем»



Kirk Hammett в рамках беседы с Cesar Gueikian рассказал о том, чем группа занималась во время коронапаузы:



«Из-за необычной ситуации последних нескольких лет мы смогли продолжать общаться и быть группой. Мы смогли собираться вместе на довольно регулярной основе, создать пузырь, в котором мы могли бы работать, регулярно проходить тестирование каждые два или три дня и функционировать как группа. И в последний год или около того мы делали это довольно регулярно. Работать в таких условиях трудно, и это требует усилий, потому что когда ты находишься в пузыре, ты не можешь видеть никого другого. А когда мы находимся в пузыре группы, в здании в любой момент времени могут находиться только группа и 12 человек. Так что это было немного странно, немного сложно, но мы смогли вложить все события, все чувства, эмоции и переживания последних полутора лет в нашу музыку. И мы джемуем, придумываем что-то, и мы реально наслаждаемся обществом друг друга. И на данный момент, похоже, будет больше возможностей играть живые концерты, так что мы к этому готовимся. Мы все очень, очень взволнованы, потому что мы жаждем этого — мы по-настоящему жаждем этого. И мы прекрасно понимаем, что мы, вероятно, не единственные в мире, кто действительно жаждет чего-то подобного. Я знаю, что мне не хватает живых выступлений групп, и я скучаю по живым выступлениям. И, вероятно, это чувство присуще многим любителям музыки».









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