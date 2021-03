сегодня



ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA



Во время последнего эпизода шоу Elton'a John'a на Apple Music 1 "Rocket Hour" легендарный певец рассказал гостю SG Lewis'у, что записал «кое-что» с METALLICA:



«Я недавно сделал кое-что с METALLICA. Во время этого локдауна я работал с [виртуальной группой] GORILLAZ и с подобными людьми. Я не делал ничего из своих вещей, но я работал над кое-чем крутым с другими людьми».



Пока не ясно, о каком проекте с METALLICA Elton рассказал, но в начале этого года Miley Cyrus заявила, что на её предстоящем альбоме кавер-версий METALLICA Джон будет играть на фортепиано на "Nothing Else Matters".



В интервью британской радиостанции Capital FM в январе 2021 года Cyrus сказала:



«Я сделала кавер-версию "Nothing Else Matters" METALLICA с участием Elton'a John'a на фортепиано, со мной ещё Yo-Yo Ma, Chad Smith — много звёзд в этой группе. Я так воодушевлена этим сотрудничеством.



Я имею в виду, что мы с Elton'ом John'ом и METALLICA... Я люблю, когда ингредиенты не совсем подходят. Или это похоже на вымысел, который никто никогда не воплотит в жизнь, и у тебя должен быть кто-то вроде продюсера песни Andrew Watt'а, который пойдёт на такой риск».



В сентябре 2019 года, примерно в то время, когда METALLICA сыграли два концерта с Симфоническим оркестром Сан-Франциско в Чейз-центре, барабанщик Lars Ulrich разместил фотографию с ним, его женой и John'ом в Инстаграме с подписью:



«Так вдохновляюще провести вечер в компании одного из величайших авторов песен и артистов эстрады... Спасибо Elton'у за щедрость и флюиды объятий!»













