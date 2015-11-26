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Metallica

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ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA



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Во время последнего эпизода шоу Elton'a John'a на Apple Music 1 "Rocket Hour" легендарный певец рассказал гостю SG Lewis'у, что записал «кое-что» с METALLICA:

«Я недавно сделал кое-что с METALLICA. Во время этого локдауна я работал с [виртуальной группой] GORILLAZ и с подобными людьми. Я не делал ничего из своих вещей, но я работал над кое-чем крутым с другими людьми».

Пока не ясно, о каком проекте с METALLICA Elton рассказал, но в начале этого года Miley Cyrus заявила, что на её предстоящем альбоме кавер-версий METALLICA Джон будет играть на фортепиано на "Nothing Else Matters".

В интервью британской радиостанции Capital FM в январе 2021 года Cyrus сказала:

«Я сделала кавер-версию "Nothing Else Matters" METALLICA с участием Elton'a John'a на фортепиано, со мной ещё Yo-Yo Ma, Chad Smith — много звёзд в этой группе. Я так воодушевлена этим сотрудничеством.

Я имею в виду, что мы с Elton'ом John'ом и METALLICA... Я люблю, когда ингредиенты не совсем подходят. Или это похоже на вымысел, который никто никогда не воплотит в жизнь, и у тебя должен быть кто-то вроде продюсера песни Andrew Watt'а, который пойдёт на такой риск».

В сентябре 2019 года, примерно в то время, когда METALLICA сыграли два концерта с Симфоническим оркестром Сан-Франциско в Чейз-центре, барабанщик Lars Ulrich разместил фотографию с ним, его женой и John'ом в Инстаграме с подписью:

«Так вдохновляюще провести вечер в компании одного из величайших авторов песен и артистов эстрады... Спасибо Elton'у за щедрость и флюиды объятий!»

ELTON JOHN Says He Recently Recorded 'Something' With METALLICA





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

rassol


29 мар 2021, 19:21		Выебал в жопы?

matthew3833


29 мар 2021, 19:56		Мистер Хэлфорд позавидовал.

Xander


29 мар 2021, 20:01		Элтона потянуло на гаражный роцк. Старость сказывается видимо

olly71


29 мар 2021, 20:29		Он хоть и пидор но профессионалище каких в мире по пальцам одной руки . То есть этот чувак может записасаться даже в блэк металле и это будет круто слушаться.


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