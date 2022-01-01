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*Умер Дэн Маккаферти 43
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
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Metallica

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METALLICA почтила память основателей Megaforce



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METALLICA почтила память основателе Megaforce Records специальным концертом шестого ноября в 7000-местном Hard Rock Live, Seminole Hard Rock Hotel & Casino, отыграв сет из первых двух альбомов.

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. Ride The Lightning
03. Motorbreath
04. No Remorse
05. Trapped Under Ice
06. The Call Of Ktulu
07. Phantom Lord
08. Am I Evil?
09. Metal Militia
10. For Whom The Bell Tolls
11. Whiplash
12. Fade To Black
13. Seek & Destroy

Encore:

14. Fight Fire With Fire
15. Bliztkrieg
16. Hit The Lights




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