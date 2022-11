сегодня



METALLICA почтила память основателей Megaforce



METALLICA почтила память основателе Megaforce Records специальным концертом шестого ноября в 7000-местном Hard Rock Live, Seminole Hard Rock Hotel & Casino, отыграв сет из первых двух альбомов.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Ride The Lightning

03. Motorbreath

04. No Remorse

05. Trapped Under Ice

06. The Call Of Ktulu

07. Phantom Lord

08. Am I Evil?

09. Metal Militia

10. For Whom The Bell Tolls

11. Whiplash

12. Fade To Black

13. Seek & Destroy



Encore:



14. Fight Fire With Fire

15. Bliztkrieg

16. Hit The Lights







