сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Aftershock десятого октября, доступно ниже.



Hardwired

The Four Horsemen

Welcome Home (Sanitarium)

The Struggle Within

My Friend of Misery

The God That Failed

*Of Wolf and Man

Nothing Else Matters

Through the Never

Don't Tread on Me

Wherever I May Roam

The Unforgiven

Holier Than Thou

Sad but True

Enter Sandman



Encore:

Fight Fire With Fire

Creeping Death



















+0 -0



просмотров: 476