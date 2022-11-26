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Metallica

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DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»



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В рамках недавней беседы с DAVE'ом MUSTAINE'ом у него попросили развить тему недавно сказанного о сотрудничестве с James'ом:

«В последний раз, когда мы разговаривали, это закончилось не очень хорошо, потому что у нас есть определенные воспоминания о паре событий, которые произошли, когда я был в этой группе. Я помню это с одной стороны, а он говорит, что это произошло по-другому. Но это касается кого-то другого — это вообще не он. Он говорит со мной от имени "сами знаете кого". Они хотели выпустить "No Life 'Til Leather" — 27 песен, плакаты, флаеры, фотографии, все. Я сказал, что с удовольствием займусь этим делом, а James ответил: "Слушай, мы облажались. Последние три вещи, которые мы делали, провалились". Он сказал, что это "Lulu" [совместная работа METALLICA с Лу Ридом, выпущенная в 2011 году], что-то под названием Orion [фестиваль под названием Orion Music + More, который проходил в 2012 и 2013 годах], и еще кое-что... Кажется, это был фильм о фанате или что-то в этом роде [фильм 2013 года "Metallica: Through The Never"]. Я не знаю. Я не считаю их провалом. Но я ответил: "Да, мне было бы интересно". А он говорит: "Мы бы хотели сделать все правильно, со всей историей, изданием и прочим". И я отвечаю: "Хорошо". Потому что частично причина, по которой мы не смогли по-настоящему примириться, заключается в том, что у меня были песни, которые, когда я уходил, я не хотел, чтобы они записывали, а они записали их, но не заплатили мне мою долю.

Мы с James'ом написали 'Metal Militia' и 'Phantom Lord' — каждую ноту. И почему-то на альбоме ['Kill 'Em All'] написано, что Lars получает 10%. А на 'Metal Militia' написано, что Kirk [Hammett, нынешний гитарист METALLICA] получает часть, а он даже не был членом группы.

Поэтому я смирился с этим, и когда он сказал: "Мы бы хотели сделать все правильно", я ответил: "Отлично. Давайте сделаем это. У меня нет проблем". А когда я говорю: "Вот как все было", он отвечает: "Нет. Все как было, так и есть". И я подумал про себя... Когда вы, ребята, поступили так со мной раньше, это было не круто. Я сказал: "Не используйте мои материалы", и вы согласились, но не сделали этого, а потом и не выплатили мне мою справедливую долю. Так зачем мне добровольно ввязываться во что-то подобное? Я и не стал. Так что на этом мы и остановились.

Я бы с удовольствием поработал с James'ом. Я бы тоже хотел снова поработать с Lars'ом, но я считаю, что настоящий талант в METALLICA всегда был связан с гитарой — все смеются над барабанами.

Lars — по-настоящему великий аранжировщик песен. И хотите верьте, хотите нет, но я видел, как он на дерьмовой акустической гитаре сочинял вступительный рифф к "Master Of Puppets". Знаете, что это было? Это был парень с гитарой, который не знает, как играть, и он [имитирует игру хроматической гаммы] на грифе. Это не было чем-то по-настоящему захватывающим. А вот то, как James исполнил эту композицию, сделало ее умопомрачительной!»




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26 ноя 2022
gravitgroove
«все смеются над барабанами.»
У Ульриха есть отличный шанс выдать искрометный панч про вокал в Мегадет.
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просмотров: 362

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