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Metallica

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27 мар 2019 : 		 METALLICA даст ещё один концерт с оркестром

26 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель

26 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 мар 2019 : 		 Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд

20 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 мар 2019 : 		 Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA

18 мар 2019 : 		 Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»

15 мар 2019 : 		 DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушателей

8 мар 2019 : 		 Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD

6 мар 2019 : 		 Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"

6 мар 2019 : 		 Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'

5 мар 2019 : 		 Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA

17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

6 фев 2019 : 		 NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield

5 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 фев 2019 : 		 Акустика от METALLICA

4 фев 2019 : 		 "Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях

1 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

27 янв 2019 : 		 Трейлер фильма с участием вокалиста METALLICA
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METALLICA даст ещё один концерт с оркестром



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Группа METALLICA объявила о том, что даст второе шоу с San Francisco Symphony, но доступ для него будет доступен только для членов клуба. Шоу состоится 8 сентября в Chase Center. Классические музыканты и рокеры будут первыми, кто выступит на новой арене, рассчитанной на 18 064 места, которая станет домом для команды NBA Golden State Warriors осенью.



METALLICA Announces Second Concert With SAN FRANCISCO SYMPHONY, This Time Only For Fan-Club Members



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