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METALLICA даст ещё один концерт с оркестром



Группа METALLICA объявила о том, что даст второе шоу с San Francisco Symphony, но доступ для него будет доступен только для членов клуба. Шоу состоится 8 сентября в Chase Center. Классические музыканты и рокеры будут первыми, кто выступит на новой арене, рассчитанной на 18 064 места, которая станет домом для команды NBA Golden State Warriors осенью.











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