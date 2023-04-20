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*Новое видео OVERKILL 25
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Metallica

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Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику



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В рамках визита METALLICA в "The Howard Stern Show" барабанщик группы, Lars Ulrich продемонстрировал свои навыки — видео доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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20 апр 2023
M
Mistis
смешно
  Dislike!1
20 апр 2023
S
SnakeZ
т.е. кроме One ему показать нечего)))
20 апр 2023
HeliosHyperion
Да вам что ни покажи, пфыкать будете. :}
Like!2
20 апр 2023
n
nabastak_
Помню, пришел на репточку гитарные усилители потестить, а там и ударные стоят. Никогда не играл.
Инстинктивно так же стал носочками(с пятками в воздухе) на педальки жать. По-другому и неудобно показалось )
20 апр 2023
o
olly71
Время от времени на ютубе смотрю выступления уличных музыкантов из разных точек земного шара многие играют Металлику и Ларс по технике проигрывает практически всем им .... даже тому малазицу у которого барабаны были собраны из пластмассового ведра чемодана и картонных коробок + пару крышек от кастрюлей. Просто есть богатые музыканты а есть музыцирующие миллионеры это немного разные категории.
Like!2
20 апр 2023
A
Akkolteus
Зато он воплотил американскую мечту, ха-ха
Like!1
20 апр 2023
AnyMetalYouLike
Всё круто! И экраны хорошие, и микрофоны, да и камеры вполне себе - в общем, за технику тут и правда зачёт!
20 апр 2023
gravitgroove
Некоторым так важно обосрать музыканта какой-то отдельной успешной группы, придраться к его исполнительским возможностям в резонансе его успешности - только потому, что продается больше пластинок и имеется значительно больше популярности, чем у одной или ряда групп, которые являются фаворитами этих крит

Сиди тут (за кухней в «Метле») хоть Ломбардо, или (выбери любого выдающегося в трэше драмера), обязательно пришел бы какой-нить наркоман и начал бы втюхивать шизофрению в духе: они все не умеют играть в сравнении с Джоржем Коллиасом (но это уже, обычно, от увлекающих барабанами исходит).
20 апр 2023
J
Jack of Diamonds
gravitgroove, фанатам металлики хоть в глаза ссы
20 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
Штерн этот тот ещё журналюга, любит лезть в неприятные для музыкантов темы. Я помню выпуск, где он из Джеймса клещами тащил подробности детства, как он реагировал на смерть матери и т.д., Бате реально нехорошо было. В этот раз решил Ларса задеть с его игрой. Когда-нибудь дойдет и до соло Кирка.

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