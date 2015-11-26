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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Louder Than Life 26 сентября, в рамках которого целиком был исполнен "Black Album", доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hardwired

02. The Four Horsemen

03. Welcome Home (Sanitarium)

04. The Struggle Within

05. My Friend Of Misery

06. The God That Failed

07. Of Wolf And Man

08. Nothing Else Matters

09. Through The Never

10. Don't Tread On Me

11. Wherever I May Roam

12. The Unforgiven

13. Holier Than Thou

14. Sad But True

15. Enter Sandman

Encore:

16. Blackened

17. Creeping Death

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA








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