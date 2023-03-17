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*Видео с текстом от METALLICA 14
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 13
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
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Metallica

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METALLICA купила виниловый заводик



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METALLICA приобрела контрольный пакет акций Furnace Record Pressing, ведущего поставщика высококачественных виниловых пластинок и сопутствующих услуг. Приобретение формализует давние отношения между группой и Furnace, которые с 2014 года выпустили более пяти миллионов экземпляров виниловых пластинок METALLICA.

Работая вместе над такими знаковыми проектами, как высоко оценённые делюксовые бокс-сеты альбомов METALLICA "Kill 'Em All", "Ride The Lightning", "Master Of Puppets", "...And Justice For All", "Metallica" (он же «Чёрный альбом») и "S&M2", METALLICA и Furnace уже давно поддерживают плодотворные и продуктивные отношения, основанные на общей крайне самостоятельной позиции и страстном стремлении к качеству. Это партнёрство между METALLICA и Furnace представляет собой ещё один пример неизменной приверженности группы художественному контролю над всеми аспектами своей карьеры, а также её преданности своим поклонникам. Возможность удовлетворить огромный спрос на винил METALLICA через Furnace, надёжного партнёра и лидера индустрии, позволит группе и её лейблу Blackened Recordings лучше удовлетворять потребности всех любителей винила в семье METALLICA, а также различных артистов и лейблов, которые будут продолжать пользоваться услугами Furnace.

Основанная Эриком Астором в 1996 году, компания Furnace известна тем, что производит исключительно высококачественные пластинки на своём ультрасовременном предприятии площадью 70 000 квадратных футов в Александрии, штат Вирджиния. Благодаря 12 прессам Pheenix Alpha и двум прессам Finebilt Furnace является одной из крупнейших компаний в США. Furnace предлагает стандартные и тяжёлые прессы, цветной винил, цветной винил со специальными эффектами и травление винила на заказ для удовлетворения творческих потребностей любого музыкального исполнителя. Furnace также курирует другие услуги, связанные с созданием и упаковкой пластинок. Помимо METALLICA клиентами Furnace являются многие крупные артисты, мировые музыкальные компании, звукозаписывающие лейблы и инди/панк-группы. Эрик Астор (основатель и генеральный директор), Али Миллер (операционный директор) и Марк Райтер (вице-президент по операциям) продолжат руководить Furnace на своих должностях. Каждый из них остаётся владельцем акций компании и будет входить в совет директоров компании.

«Превращение Furnace в преданную и опытную семью экспертов, которой она является сегодня, было сопряжено с огромными усилиями, но приносит огромное удовлетворение, — сказал Эрик Астор, основатель Furnace. — Знание того, что наше долгосрочное будущее обеспечено, а также наличие возможности воспользоваться преимуществами роста очень радует каждого сотрудника Furnace».

Али Миллер, главный операционный директор Furnace, добавил:

«Мы нашли идеальных партнёров в лице METALLICA. Они хотят, чтобы мы продолжали ориентироваться на клиента. В связи с этим мы надеемся, что в будущем сможем предоставить ещё больше возможностей и услуг каждому из наших клиентов».

Lars Ulrich сказал:

«Мы были бы очень рады вывести наше сотрудничество с Furnace — и в частности с Эриком, Эли и Марком — на новый уровень. Их инди-дух, их страсть к своему ремеслу... в культурном плане мы — родственные души».

James Hetfield подхватил:

«Furnace прекрасно относятся к METALLICA и, что более важно, к нашим поклонникам. Это углубление отношений между METALLICA и Furnace гарантирует, что поклонники винила во всём мире, особенно наши Fifth Members, будут иметь постоянный доступ к высококачественным записям в будущем».




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17 мар 2023
a
assassin
5 миллионов одних только пластинок за 9 лет? Прямо показатели золотых и платиновых 80-х
17 мар 2023
Tomahawk
Сколько продали ЛУЛУшек?
17 мар 2023
N
NickAfon
Продажи виниловых пластинок в США впервые с 1987 года превысили объемы продаж компакт-дисков, сообщается в отчете Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). сколько будет длиться этот тренд? одному богу известно.

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