Профессиональное видео с выступления METALLICA

ѕрофессиональное видео с выступлени€ METALLICA



ѕрофессиональное видео с выступлени€ METALLICA, которое состо€лось 25 августа на SoFi Stadium, Los Angeles, доступно дл€ просмотра ниже.



—ет-лист:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Fade to Black (Preceded by УRose AvenueФ Kirk & Rob doodle)

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters (Preceded by Kirk doodle)

Sad but True

The Day That Never Comes

Hardwired

Fuel (Preceded by James doodle)

Seek & Destroy

pic.twitter.com/bnxV7sLKAJ @Metallica now holds the highest single-show attendance record at #SoFiStadium . Thank you for two incredible sold-out nights! вЪ°пЄПрЯ§Ш #M72LA





