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Профессиональное видео полного выступления METALLICA



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося двадцать восьмого июня на Parque do Tejo, Lisbon, Portugal и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже.

















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