сегодня



Концертное видео METALLICA



2 декабря группа METALLICA выступила в Spokane, Washington, где исполнила композицию "The Day That Never Comes". Видео с концерта доступно ниже.



В данный момент начался приём предварительных заказов на концертный альбом "Helping Hands... Live & Acoustic At The Masonic". Все средства от реализации диска будут отправлены в фонд AWMH для поддержки сообществ, которые нуждаются в этом, и в первую очередь на обучение рабочей силы и борьбу с голодом.



Трек-лист:



Disc One / Side A



"Disposable Heroes"

"When A Blind Man Cries"

"The Unforgiven"



Disc One / Side B



"Please Don’t Judas Me"

"Turn The Page"



Disc Two / Side C



"Bleeding Me"

"Veteran Of The Psychic Wars"

"Nothing Else Matters"



Disc Two / Side D



"All Within My Hands"

"Enter Sandman"

"The Four Horsemen"

"Hardwired"





















+2 -1









просмотров: 335