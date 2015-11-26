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Metallica

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25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Концертное видео METALLICA



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2 декабря группа METALLICA выступила в Spokane, Washington, где исполнила композицию "The Day That Never Comes". Видео с концерта доступно ниже.

В данный момент начался приём предварительных заказов на концертный альбом "Helping Hands... Live & Acoustic At The Masonic". Все средства от реализации диска будут отправлены в фонд AWMH для поддержки сообществ, которые нуждаются в этом, и в первую очередь на обучение рабочей силы и борьбу с голодом.

Трек-лист:

Disc One / Side A

"Disposable Heroes"
"When A Blind Man Cries"
"The Unforgiven"

Disc One / Side B

"Please Don’t Judas Me"
"Turn The Page"

Disc Two / Side C

"Bleeding Me"
"Veteran Of The Psychic Wars"
"Nothing Else Matters"

Disc Two / Side D

"All Within My Hands"
"Enter Sandman"
"The Four Horsemen"
"Hardwired"

METALLICA - Pro-Shot Footage Of









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