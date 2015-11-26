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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 17 декабря в Chase Center, San Francisco, California, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. The Ecstasy Of Gold (intro)

02. Hit The Lights

03. Creeping Death

04. Trapped Under Ice

05. Welcome Home (Sanitarium)

06. Orion

07. The Shortest Straw

08. One

09. Sad But True

10. Nothing Else Matters

11. King Nothing

12. Fixxxer (live debut)

13. Breadfan

14. No Leaf Clover

15. Frantic

16. The Day That Never Comes

17. Spit Out The Bone

METALLICA Releases MetOnTour Video Edit Of 'King Nothing' Performance From First 40th-Anniversary Concert











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SnakeZ


8 фев 2022, 15:44		Акуенно сыграли ! Отличная качовая песня!


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