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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 19
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
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*

Metallica

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Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...»



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Ron McGovney поставил под сомнение слова Dave Mustaine об α-самце в METALLICA:

«Dave общался с промоутерами? Собирал деньги? James не играл на гитаре до METALLICA? Я совершенно не так помню те дни. Было как раз наоборот».

Dave talked to the promoters? Collected the cash? James didn't play guitar before Metallica? That's not how I remember those days. Just the opposite actually.






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13 сен 2022
o
olly71
Насколько помню этот тот *храбрец* который постоянно получал подзатыльники и поджопники от Дейва и ... молчал . Потом ему вылили остатки пива за шиворот и он ... молчал. Потом ему вылили пиво на его басс и его ударило током и он ... молча встал и ушёл из группы. А сейчас его прорвало на правду )))) И то что Хетвилд в самом начале не играл на гитаре говорит известное фото рекламы их самого первого концерта где Хетвилд только с микрофоном в руках и без гитары а гитарист только Мастейн.
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13 сен 2022
o
olly71
olly71, насколько помню на 30 летие Метлы они первый раз встретились после 1982 года но Дейв с ним даже не обнялся хотя обнялся даже с Кирком на которого был в своё время очень зол.

просмотров: 671

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