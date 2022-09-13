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Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...»



Ron McGovney поставил под сомнение слова Dave Mustaine об α-самце в METALLICA:



«Dave общался с промоутерами? Собирал деньги? James не играл на гитаре до METALLICA? Я совершенно не так помню те дни. Было как раз наоборот».

Dave talked to the promoters? Collected the cash? James didn't play guitar before Metallica? That's not how I remember those days. Just the opposite actually.













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