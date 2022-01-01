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*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 20
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось тридцатого апреля в Campo Argentino de Polo, Buenos Aires, Argentina, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash
02. Ride The Lightning
03. Fuel
04. Seek & Destroy
05. Holier Than Thou
06. One
07. Sad But True
08. Moth Into Flame
09. The Unforgiven
10. For Whom The Bell Tolls
11. Creeping Death
12. No Leaf Clover
13. Master Of Puppets

Encore:

14. Spit Out The Bone
15. Nothing Else Matters
16. Enter Sandman




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