сегодня



Видео полного выступления METALLICA



Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось шестого ноября в Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Ride The Lightning

03. Motorbreath

04. No Remorse

05. Trapped Under Ice

06. The Call Of Ktulu

07. Phantom Lord

08. Am I Evil?

09. Metal Militia

10. For Whom The Bell Tolls

11. Whiplash

12. Fade To Black

13. Seek & Destroy



Encore:



14. Fight Fire With Fire

15. Blitzkrieg

16. Hit The Lights







+0 -0



просмотров: 34

