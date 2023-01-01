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Metallica

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11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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10 окт 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс
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Видео полного выступления METALLICA



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Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось шестого ноября в Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. Ride The Lightning
03. Motorbreath
04. No Remorse
05. Trapped Under Ice
06. The Call Of Ktulu
07. Phantom Lord
08. Am I Evil?
09. Metal Militia
10. For Whom The Bell Tolls
11. Whiplash
12. Fade To Black
13. Seek & Destroy

Encore:

14. Fight Fire With Fire
15. Blitzkrieg
16. Hit The Lights




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